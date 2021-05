Città zona rossa e 54 nuovi casi di Covid, 45 guariti: linea sale a 590 positivi

Gela. Risale ancora il contagio da Covid in città, mentre la Regione ha prorogato la zona rossa fino al prossimo 12 maggio. Nelle ultime ventiquattro ore, sono 54 i nuovi positivi al Covid, in isolamento domiciliare. Quarantacinque pazienti risultano però guariti. Un paziente è stato ricoverato in degenza ordinaria, un altro ha lasciato la rianimazione e si trova ricoverato in degenza ordinaria. Due pazienti invece sono stati dimessi.