Cittadella sanitaria all’Ipab, commissione Ars conferma: “Nel piano con fondi Pnrr”

Gela. La conferma arriva anche da un atto di indirizzo, approvato dalla commissione sanità dell’Ars, che impegna il governo regionale sul nuovo piano sanitario. Per Gela, sono previsti una casa di comunità e una centrale operativa territoriale, da finanziare con risorse del Pnrr. In commissione, sono stati valutati tutti gli interventi per nuove strutture, suddivisi in base alla collocazione provinciale. A fine febbraio, nel corso di un incontro con i sindaci del territorio, il management di Asp aveva già preannunciato una soluzione di questo tipo. Il sindaco Lucio Greco aveva spiegato che le nuove strutture sono in programma all’Ipab “Aldisio”, che dovrebbe diventare una sorta di cittadella sanitaria. Nel provvedimento, invece, non c’è un richiamo ad un’altra opzione, spesso caldeggiata, quella di un nuovo ospedale. La commissione sanità dell’Ars, nel dare l’ok al piano regionale del governo Musumeci, ha quindi previsto interventi precisi per tutte le province dell’isola, compreso il territorio locale. Sulla necessità di implementare i servizi e rafforzare l’ospedale di Caposoprano, le associazioni e il comitato “Sos Vittorio Emanuele” si sono mobilitati, arrivando a presentare un esposto in procura. Attualmente, infatti, a prevalere sono i tagli e un equilibrio nell’offerta sanitaria che in città non c’è mai stato.