Cittadella sanitaria all’Ipab “Aldisio”, Greco: “Casa di Comunità e centro operativo”

Gela. La città sarà tra quelle che beneficeranno in maniera importante dei fondi del Pnrr Sanità. E’ quanto emerso dalla conferenza dei sindaci che si è svolta questa mattina e nel corso della quale il sindaco Lucio Greco si è potuto confrontare con la direzione strategica dell’Asp, ricevendo precise informazioni e rassicurazioni sui fondi che, grazie a questo strumento, arriveranno in città. L’incontro di oggi arriva dopo le riunioni che il primo cittadino ha avuto con capigruppo consiliari e con la commissione consiliare alla sanità, che avevano dato pieno mandato di procedere per ottenere tutto quello che era possibile chiedere. “L’Asp ha confermato che in città si realizzerà una Casa di Comunità – fa sapere il sindaco – e i locali scelti sono quelli regionali dell’Ipab “Antonietta Aldisio”. Noi avevamo individuato e messo a disposizione un’area comunale a Macchitella, ma l’Ipab è stato ritenuto logisticamente più idoneo e più semplice da rimodulare, e, poiché il commissario ha già dichiarato la propria disponibilità, non possiamo che prendere atto favorevolmente di questo investimento che riguarderà il nostro territorio e che andrà a migliorarne l’offerta sanitaria. Le Case di Comunità, lo ricordo, sono strutture nelle quali il cittadino può trovare una risposta adeguata alle diverse esigenze sanitarie o sociosanitarie, perché in team vi operano medico di medicina generale, pediatra di libera scelta, infermieri di famiglia, specialisti ambulatoriali e altri professionisti sanitari, come logopedisti, fisioterapisti, dietologi, tecnici della riabilitazione. Inoltre, sarà realizzato un Centro operativo territoriale nel quale i pazienti che soffrono di patologie croniche potranno essere seguiti e monitorati h24. Attendiamo che l’Asp comunichi alla Regione i risultati della riunione odierna, per mettere a punto le mosse successive e attivarci di conseguenza, ognuno per le proprie competenze, ma ritengo che avere ottenuto due delle tre strutture che era possibile avere, ad eccezione dell’ospedale, sia già un grande risultato”. Nel corso della conferenza dei sindaci, inoltre, la direzione strategica ha annunciato un altro intervento di carattere sanitario che intende concretizzare in città.