Cittadella sanitaria con fondi Pnrr, si cambia: individuata area di proprietà Asp

Gela. La cittadella sanitaria, che dovrebbe essere realizzata con i fondi del Pnrr, non sorgerà nell’area di proprietà dell’Ipab Aldisio. L’intesa sul comodato d’uso o comunque su una forma contrattuale che avrebbe permesso ad Asp di entrare nella piena disponibilità dell’area non è stata raggiunta. Per cercare di non perdere i finanziamenti, destinati alla realizzazione di una casa di comunità e di una centrale operativa territoriale, l’Azienda sanitaria ha individuato un’altra area, di sua diretta proprietà. Si tratta di quella dove attualmente sussistono la struttura amministrativa e la direzione medica. Dopo varie verifiche e la richiesta di un parere legale, la guida dell’Ipab Aldisio ha posto condizioni precise. Per Asp, però, sono venuti a mancare i presupposti iniziali. Ha virato verso una rotta differente. La nuova area è sempre ubicata in via Europa, ma ricade direttamente nella proprietà dell’Azienda sanitaria.