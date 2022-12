Cittadella sanitaria con i fondi Pnrr, scadenze incombono: approvati atti preliminari

Gela. E’ stata presentata come una sorta di cittadella sanitaria, che dopo il cambio in corsa, dovrebbe sorgere in una delle aree di Asp nelle strutture di via Europa. Sono previste una casa di comunità e una centrale operativa territoriale, da realizzare con fondi del Pnrr. Le scadenze incombono e il management di Asp, anche per cercare di rintuzzare le pesanti critiche dovute ad un generale depotenziamento del sistema sanitario locale, sta cercando di definire i necessari passaggi, per evitare di far saltare i finanziamenti. Per quanto riguarda le strutture previste in città e negli altri Comuni ricompresi nella programmazione, è stata definita l’approvazione dei documenti di indirizzo alla progettazione, che sono propedeutici ai progetti di fattibilità tecnico economica.