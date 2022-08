“Cittadinanza onoraria al bambino aggredito”, Scerra: “Amministrazione sgoverna”

Gela. Scusarsi con la famiglia, ieri aggredita dal branco di randagi a Macchitella, e conferire la cittadinanza onoraria al bambino che ha riportato gravi ferite. Il consigliere comunale Salvatore Scerra, questa mattina, si è recato in ospedale, dove è ricoverato il bambino. Il consigliere proporrà il conferimento della cittadinanza onoraria e ritiene che quanto accaduto sia sinonimo di una città che viene “sgovernata” da un’amministrazione che non garantisce neanche la sicurezza. “In questo momento la città vive un grande dramma sociale, quello della mancanza sicurezza. L’episodio di ieri, l’aggressione dei cani randagi ad una famiglia straniera posto all’attenzione anche dalla stampa nazionale, deve far riflettere tutti ma, in primis, chi sgoverna questa città. Non è la prima volta che accade un episodio del genere, già qualche anno è stata addirittura necessaria la chiusura di alcuni siti per la presenza di cani randagi – dice Scerra – l’unica nota positiva, se così possiamo definirla, è lo stato di salute del piccolo che sicuramente avrà un trauma permanente per tutta la vita, ma certamente avrà la possibilità di tornare a mare a farsi un bel bagno, magari di nuovo nel nostro golfo. Da consigliere comunale avvierò l’iter per il conferimento della cittadinanza onoraria. Propongo di scusarci con la famiglia aggredita e con chiunque si trovi ospite nella nostra amata e dannata terra, magari offrendo loro un nuovo soggiorno, affinché possano godere di ciò che di più bello ci è rimasto, almeno il cuore”. Il consigliere guarda ad una città dell’accoglienza e ringrazia lo staff del Gela Fc che è intervenuto ieri, per mettere in fuga i cani e dare i primi soccorsi alla famiglia attaccata dal branco.