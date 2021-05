“Cittadini attivi” scrive a Cancelleri: “Bisogna sbloccare l’iter del nuovo porto”

“Siamo convinti che il ponte sullo Stretto sia un’opera strategica, di grande importanza per la Sicilia e per l’intera nazione. Fatta questa premessa, ci chiediamo, però, come associazione di volontariato, visto il suo impegno per quest’opera – scrivono i componenti del comitato “Cittadini attivi” – se possa offrire un contributo anche per il progetto del porto di Gela per ultimare l’iter ministeriale. Siamo convinti, pertanto, che la crescita di questo territorio passi, certamente, attraverso le grandi opere e un porto degno di questo nome possa rappresentare la salvezza per quest’area, visto il depotenziamento dell’industria gelese, avvenuto alcuni anni fa durante l’epoca Crocettiana. Ci aiuti visto il ruolo importante che ricopre presso il ministero in questione e faccia crescere questo territorio, che da circa trent’anni ha vissuto sulla promessa di un porto che ancora oggi non ha visto luce”. I componenti del comitato si rivolgono a Cancelleri, mentre anche la portualità locale è sempre più in bilico, soprattutto se non ci saranno seri investimenti.