Cittadini attivi: “Si renda fruibile l’intera area di Bosco Littorio”

Gela. L’avvio dei due musei cittadini, quello regionale e la struttura destinata a ospitare in via permanente i relitti arcaici scoperti nei fondali della costa locale, non è ancora cosa fatta. Nella finanziaria regionale sono stati autorizzati fondi ulteriori per l’allestimento e le riparazioni del museo del mare, per un totale superiore ai quattrocentomila euro, su iniziativa bipartisan dei parlamentari Di Paola e Scuvera. Proprio in attesa che il museo della nave greca possa vedere la luce, dopo anni, il gruppo “Cittadini attivi” chiede all’amministrazione comunale di rendere fruibile l’area verde di Bosco Littorio. “L’amministrazione comunale e la nostra deputazione potrebbero spingere affinché la Regione possa procedere a interventi per rendere fruibile e visitabile tutta la zona boschiva”, spiegano Ascanio Carpino e Orazio Mili.