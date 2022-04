Cittadini entusiasti per il ritorno delle processioni pasquali

Finita l’emergenzalegata al Covid19 e dopo due anni di pandemia tornano messe e processioni per celebrare la Pasqua. In Sicilia, come in tutto il resto d’Italia, dal prossimo 10 aprile, ovvero dalla Domenica delle Palme, ripartiranno i riti religiosi,così come preannunciato in una lettera inviata a fine marzo dalla Cei.

I cittadini sono entusiasti di questo piccolo passo verso la normalità.

I riti della Pasqua,da sempre molto coinvolgenti e significativi per la maggior parte della popolazione, non sono solo la scusa per sfoggiare il nuovo guardaroba ma, sono un occasione vera per riflettere sul mistero pasquale e sul grande sacrificio che Dio fece donano il suo figlio unigenito.

Tornano anche i cenacoli allestiti nelle parrocchie in cui, al termine della lavanda dei piedi, viene riposto il Santissimo Sacramento a cui è solito far visita in attesa che inizi la processione del Giovedì santo che vede le effigi raffiguranti Gesù caricato della croce e la Madonna addolorata spostarsi dalla chiesa del Rosario alla chiesa Madre.