I cittadini denunciano e la polizia scopre una casa dello spaccio grazie a “Maui” e “Sky”

Anche il controllo effettuato al primo piano ha dato esito positivo, in quanto è stata rivenuta dell’altra droga, sempre hashish, in un anfratto della casa e per questo è stata denunciata una donna di Caltanissetta.

Entrambi i presunti spacciatori sono stati denunciati in quanto trovati in possesso di numerose dosi di hashish pronte per essere vendute, così come del resto segnalato da alcuni cittadini. La droga al termine delle fasi processuali verrà distrutta così come prevede la legge in vigore.