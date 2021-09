Cittadino romeno rapinato, caso in appello: impugnata assoluzione Legname

Gela. L’assoluzione venne pronunciata nel febbraio di un anno fa. I pm hanno però impugnato la decisione favorevole che fu emessa nei confronti del ventinovenne Guido Legname, accusato di aver rapinato un cittadino romeno. Alla vittima, sarebbe stato portato via il portafoglio, che però non conteneva denaro. Il difensore di Legname, l’avvocato Davide Limoncello, in primo grado, sottolineò l’assenza di elementi certi per collegare l’imputato ai fatti che gli venivano contestati. Lo stesso Legname, che ha diversi precedenti penali alle spalle, spiegò di aver colpito il cittadino romeno non per rapinarlo ma per difendersi, dopo essere stato insultato e minacciato.