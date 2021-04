Civ, Fabiano Fiaccabrino quinto a Magione: primo tra i rookie

In Gara 2 ha chiuso all’ottavo posto, dopo un errore al penultimo giro, che gli è valso il sesto nella classifica assoluta provvisoria. “Non pensavo di riuscire ad inserirmi tra i primi dieci – commenta Fabiano Fiaccabrino – Di certo non avevo velleità di vittoria ma sono consapevole di essere stato il migliore rookie. Con la moto ho un buon feeling – conclude – Adesso devo imparare in fretta i tracciati e solo allora potrò inserirmi nelle posizioni di vertice. Si arriva in pista il sabato. Hai appena il tempo di scaldare la moto per le libere che ti ritrovi in qualifica e, subito dopo, in gara”.

Prossima tappa del Civ è fissata per l’8 maggio a Modena. Anche in questa circostanza Fabiano Fiaccabrino dovrà familiarizzare con la pista.