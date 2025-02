Civici allargano confini e progetti: “Basta divisioni nel territorio, uniti per rilanciarlo”

Gela. “Abbiamo discusso di futuro”. Come riferito, i gruppi civici locali stanno sviluppando un progetto che guarda agli anni a venire ma che parte dall’attualità odierna. Ieri sera, una tappa ulteriore, informale e non solo, ha messo insieme in città i riferimenti principali di “Una Buona Idea”, l’entità costruita nel tempo dal sindaco Di Stefano e dagli esponenti che si rifanno a lui e al “modello Gela”, di “Idee e partecipazione”, con Emanuele Antonuzzo e altri rappresentanti locali, di “Futura” dell’ex sindaco di Caltanissetta Giovanni Ruvolo, che in consiglio comunale nel capoluogo ha un proprio esponente, Armando Alessandro Turturici. Da “Una Buona Idea”, già all’indomani delle amministrative, è scattato un ragionamento più ampio, teso a sviluppare il progetto fuori dai partiti nel resto della provincia, allargando a tutte le entità che si rivedono nel concetto di territorio, indipendentemente dalla “firma” partitica. “Finalmente, mettiamo insieme esperienze che lavorano per tutto il territorio della provincia – dice Rino Licata commissario di “Una Buona Idea” – basta divisioni tra Gela e Caltanissetta. Non fanno bene a nessuno. Noi rivendichiamo servizi e strutture per la nostra città. Vogliamo una sanità in grado di rispondere alle esigenze dei cittadini. Ma questo non passa dalla contrapposizione tra città. Al contrario, il campanilismo indebolisce tutta la provincia favorendo altri territori. Invece, dobbiamo essere compatti e non cedere il passo a altre province della nostra Regione. Ai tavoli regionali e romani dobbiamo presentarci uniti”. Un cartello di entità “civico-politiche” che parte dall’ambito locale e pare proiettato a contesti regionali.