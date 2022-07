Civici e autonomisti insieme, Caci verso le regionali: si punta a progetto ambizioso

L’area civica quindi sembra poter fare proseliti in vista soprattutto delle regionali. Pare che Lombardo e Scavone, prima dell’incontro ufficiale a Villa Peretti, abbiano avuto un colloquio proprio con gli esponenti con di ‘Una Buona Idea’ e ‘Impegno Comune’. All’incontro invece non si è visto il sindaco Lucio Greco, che comunque era stato invitato, per una presenza istituzionale. L’avvocato e i civici, in questo periodo, non sempre si sono trovati sulla stessa linea di frequenza. L’appoggio dei civici però sembra quasi fondamentale, in una maggioranza ancora instabile. Sicuramente, civici e autonomisti vogliono giocarsi le loro carte, anche se in maggioranza c’è già chi mette in dubbio la genuinità politica del civismo.