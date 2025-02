Civici incontrano sindaco e consiglieri, Licata: “Bilancio essenziale, su temi cruciali dialogo con l’opposizione”

Gela. Il punto lo faranno in serata, dopo una serie di verifiche già condotte nell’alleanza e all’indomani della pubblicazione della norma “sblocca royalties”, essenziale nel percorso verso il bilancio stabilmente riequilibrato. I civici di “Una Buona Idea” vedranno il primo cittadino Di Stefano, loro riferimento politico, e il gruppo consiliare. “Sono riunioni che facciamo periodicamente, con frequenza – dice il commissario del movimento Rino Licata – in questo modo, la struttura commissariale può rapportarsi con il primo cittadino, con l’amministrazione comunale e con la rappresentanza in consiglio”. Il gruppo che ha dato una delle basi più solide per la vittoria di Di Stefano alle amministrative, in questa fase dovrà inoltre delineare un organigramma in fase di evoluzione. E’ la struttura commissariale che si sta occupando di vagliare ogni particolare. “Il nuovo segretario? Ritengo che la scelta avverrà entro fine febbraio – aggiunge Licata – ci sono tutte le condizioni. Valuteremo e prenderemo una decisione condivisa”. Chiaramente, i civici non hanno alcuna intenzione di mettere in discussione uno schema politico come il “modello Gela”, che ha portato alla vittoria. “E’ essenziale, in questo periodo, arrivare al bilancio stabilmente riequilibrato. In questo modo, si mette veramente in moto la macchina amministrativa. Senza uno strumento finanziario tutto è molto più difficile – aggiunge – ne siamo consapevoli e lavoriamo in questa direzione insieme al sindaco. Le incomprensioni nella maggioranza? Qualche discussione c’è in tutte le famiglie. E’ normale che sia così. Però, il dialogo aiuta ad avere posizioni condivise su temi importanti”. Licata non fa troppe distinzioni tra maggioranza e opposizione, nonostante più di qualche affondo netto che arriva però dall’esterno del municipio.