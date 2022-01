Classi al gelo, protesta delle mamme: “Riattivare sistema di riscaldamento nelle aule”

Gela. Da quando sono iniziati i primi freddi le lezioni in classe alla “San Francesco”, nel plesso della “Paolo Emiliani Giudici” sono diventate sempre più complicate. Da mesi ormai l’impianto di riscaldamento della scuola è fuori uso, alla caldaia mancano alcuni pezzi che col tempo e l’usura si sono deteriorati fino a rendere inservibile l’intero impianto. Con il risultato che adesso i termosifoni sono rimasti spenti, proprio nella settimana più fredda di questo inverno, con le temperature delle prime ore del mattino che spesso sono vicine allo zero. Con l’impianto fuori uso e le classi frigorifero così, i bambini sono costretti a seguire le lezioni con sciarpe, giubbotti e guanti, e spesso anche con dei plaid sulle gambe per ripararsi dal freddo. A peggiorare la situazione il fatto che, per rispettare le regole di prevenzione contro la diffusione del contagio da Covid, le classi vengono spesso areate durante la giornata e la temperatura rimane sempre più gelida. Dopo aver segnalato la questione per mesi, senza ricevere alcuna risposta, venerdì mattina un gruppo di mamme si è recato di fronte Palazzo di Città per chiedere conto e ragione all’amministrazione comunale, unica responsabile del corretto funzionamento dell’impianto.