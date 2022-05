“Clausola sociale non si tocca”, Cgil al sit-in: “Tutelati i lavoratori di tanti settori”

“L’introduzione della facoltà in luogo dell’obbligo di inserimento della clausola sociale nei bandi di gara era un inaccettabile passo indietro che bisognava eliminare perché metteva in discussione la continuità occupazionale, andando a colpire in primo luogo le lavoratrici e i lavoratori degli appalti dei servizi ad alta intensità di manodopera che operano in settori importanti: sanità, scuola, uffici pubblici, svolgendo servizi fondamentali come le pulizie, la sanificazione, le mense e la vigilanza”, sottolinea Cinzia Bernardini, segretaria nazionale Filcams Cgil. “La categoria esprime apprezzamento per il lavoro della VIII commissione e delle relatrici del provvedimento, e per l’apporto delle forze politiche che hanno accolto la richiesta della Filcams e della Cgil”, aggiunge. “Una misura necessaria che garantisce tanti lavoratori – ha detto Giudice – e comparti come le bonifiche, i servizi pubblici, i trasporti e le costruzioni. Con la clausola sociale, per legge, chi ha un lavoro lo mantiene anche con il passaggio di appalto. Non perderanno neanche un giorno di lavoro. Esiste già nel settore delle pulizie e viene estesa a tanti altri. Il mantenimento della clausola per noi è un risultato storico”. A Siracusa, c’erano i segretari delle categorie territoriali, Orazio Gauci per la Fiom e la Filt, Francesco Cosca per la Fillea e Nuccio Corallo per la stessa Filcams.