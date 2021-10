“Cleandro”, parlano imputati: “Contatti con Rinzivillo per lavoro in un supermercato”

Gela. Si sono difesi, negando di far parte dell’organizzazione che avrebbe trafficato droga, dall’estero all’Italia, per farla arrivare anche in città. Davanti al collegio penale del tribunale, presieduto dal giudice Roberto Riggio, a latere Marica Marino ed Eva Nicastro, sono stati sentiti Vincenzo Spiteri e Giuseppe Cassaro. Si tratta di due agrigentini, che insieme ad altri presunti complici, avrebbero spalleggiato il boss Salvatore Rinzivillo, nell’affare della droga. Gli agrigentini, secondo gli investigatori romani e quelli della Dda di Caltanissetta, avrebbero avuto contatti con la Germania, che era una base di riferimento del gruppo. Sono stati coinvolti nell’inchiesta “Cleandro”. Davanti al collegio penale, sono a processo anche Riccardo Ferracane, Francesco Doddo e Gabriele Spiteri. Rinzivillo e altri presunti complici si trovano invece in secondo grado, a seguito delle condanne emesse dal gup del tribunale di Caltanissetta. Spiteri ha spiegato di aver sempre lavorato. Gli unici contatti con gli altri imputati li avrebbe avuti solo per ragioni lavorative.