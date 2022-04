“Cleandro”, traffico di droga nell’inchiesta su Rinzivillo: depositate motivazioni

Gela. Lo scorso dicembre, con il dispositivo letto in aula, il collegio penale del tribunale, presieduto dal giudice Roberto Riggio, escluse che gli imputati si mossero per conto dei Rinzivillo, ma confermò il traffico di droga, individuato nell’inchiesta “Cleandro”. E’ una delle costole processuali della maxi indagine “Extra fines”, concentrata sul boss Salvatore Rinzivillo. Sono state depositate le motivazioni e le difese si preparano a presentare i ricorsi in appello. Quattordici anni di reclusione sono stati imposti a Vincenzo Spiteri e Francesco Doddo. Solo per quest’ultimo (difeso dagli avvocati Angelo Cafà e Fabrizio Formica) non era contestata l’appartenenza all’associazione mafiosa e i legali hanno ribadito la sua estraneità ai fatti e a qualsiasi rapporto con il boss Rinzivillo. Tredici anni e dieci mesi di reclusione, invece, sono stati disposti per Giuseppe Cassaro. Tredici anni e quattro mesi, infine, per il gelese Riccardo Ferracane e per Gabriele Spiteri.