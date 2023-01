“Cleandro”, un traffico di droga sotto il controllo di Rinzivillo: concludono le difese

Gela. Come già accaduto in primo grado, anche in appello le difese degli imputati coinvolti nel blitz “Cleandro” respingono le accuse sull’esistenza di un’organizzazione capace di trafficare droga, con basi logistiche all’estero. Questa mattina, sono stati i legali di Riccardo Ferracane e Gabriele Spiteri, gli avvocati Giovanni Lomonaco e Giuseppe Rapisarda, ad esporre le rispettive conclusioni. Secondo le contestazioni, tutti i coinvolti avrebbero avuto un ruolo nel gruppo riconducibile al boss Salvatore Rinzivillo, a sua volta già condannato in primo e in secondo grado per i fatti dell’inchiesta. La procura generale ha indicato la conferma delle condanne di primo grado emesse dal collegio penale del tribunale di Gela. Vennero imposti quattordici anni di reclusione a Vincenzo Spiteri e Francesco Doddo. Solo per quest’ultimo, difeso dagli avvocati Angelo Cafà e Fabrizio Formica, in primo grado non fu contestata l’appartenenza all’associazione mafiosa (venuta meno poi per tutti) e i legali hanno sempre ribadito la sua estraneità ai fatti e a qualsiasi rapporto con il boss Rinzivillo. Tredici anni e dieci mesi di reclusione per Giuseppe Cassaro, tredici anni e quattro mesi per Riccardo Ferracane e per Gabriele Spiteri.