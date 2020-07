Cliente voleva entrare in banca senza mascherina, insulti e minacce a guardia giurata

Gela. La vicenda risale ad alcuni giorni fa, ma è stato anche necessario l’intervento dei carabinieri in un istituto di credito del centro storico. Un cliente avrebbe inveito e minacciato una guardia giurata che fa servizio nella filiale. La donna che lavora per conto di una società privata di vigilanza aveva spiegato all’uomo che non c’era possibilità di accedere, senza avere la mascherina, imposta dalla misure anti-Covid. Per tutta risposta, l’uomo avrebbe iniziato a minacciarla e ad insultarla, anche davanti a tanti avventori e semplici passanti. Pretendeva di entrare, pur senza mascherina.