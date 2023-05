“Clima da campagna elettorale”, Greco: “Da Lorefice mi aspetto suggerimenti propositivi”

Gela. “Un clima da campagna elettorale” montato da “qualche incosciente”, secondo il sindaco Lucio Greco sta intaccando anche i rappresentanti istituzionali del territorio. L’avvocato si riferisce a quanto spiegato dal senatore grillino Pietro Lorefice, che ieri ha dato un giudizio nettamente critico rispetto all’operato dell’amministrazione comunale, anche con riferimento alle linee di finanziamento e ai principali dossier, come quello del Contratto istituzionale di sviluppo. “Noto, non senza un certo rammarico, che per molti esponenti politici gli attacchi all’amministrazione comunale stanno diventando lo sport preferito. Attribuirmi tutte le colpe delle difficoltà che sta attraversando la città, equivale implicitamente ad assegnare alla loro funzione di parlamentari un ruolo di secondaria importanza. Non penso che sia questa la verità – dice il sindaco – temo però che il clima di campagna elettorale, creato da qualche incosciente, porti tutti quanti ad alzare i toni e a perdere quella lucidità indispensabile in momenti così gravi. Colpisce comunque che un rappresentante delle istituzioni come il senatore Lorefice, muova un attacco così duro su temi e provvedimenti di competenza del governo nazionale. Ad un rappresentante del parlamento non può certamente sfuggire che la mancata approvazione fino ad oggi del Cis non è addebitabile all’amministrazione, visto che per quello che è di nostra competenza abbiamo già da tempo completato tutto il lavoro per l’approvazione del Contratto istituzionale di sviluppo”.