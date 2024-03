Club service per l’8 marzo: teatro e beneficienza con “Faccio come mi pare” con Fraglica

Gela. Uno spettacolo teatrale di beneficenza proprio nella giornata mondiale della donna. Si è tenuto in serata al teatro “Eschilo”, fortemente voluto e organizzato dai club service della città. Soroptimist, Fidapa, Lions club del Golfo di Gela, Lions club Gela, Leo club, Kiwanis, associazione ex alunni del liceo classico e Convegno di cultura Maria Cristina di Savoia, hanno messo ognuno il loro contributo per portare in scena l’opera con Giuliana Fraglica, “Faccio come mi pare”. In teatro, c’erano le massime autorità e le rappresentanze istituzionali, della procura e delle forze dell’ordine. Le musiche sono state assicurate dal pianoforte di Franco Falci, dal basso di Alessio Vullo, dalla batteria di Marcello Arabito e dal sax e clarinetto di Orazio Costanzo.