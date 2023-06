CMC ospita l’Innovation Day dedicato alla riduzione degli sprechi

CITTA’ DI CASTELLO (PERUGIA) (ITALPRESS) – CMC, società del portafoglio del KKR Global Impact Fund e supportata dal Climate Pledge Fund di Amazon, annuncia il CID23, l’annuale Innovation Day che si terrà il 22 giugno prossimo presso la sede di Città di Castello.Una giornata dedicata all’innovazione del packaging e alla sostenibilità. Parola d’ordine “REDUCE”: ridurre gli sprechi e l’impatto mantenendo efficienza e performance produttive.L’evento CID23 attrae oltre 150 ospiti provenienti da 5 continenti, in rappresentanza delle più grandi aziende di eCommerce e del mondo della logistica, offrendo una piattaforma unica per la condivisione di idee e best practice sulle sfide e le opportunità nella logistica sostenibile.Aziende come Geox, Kering, Urban Outfitter e General Motors condivideranno testimonianze mettendo l’accento sul valore dell’automazione all’interno dei processi aziendali B2B e B2C per contribuire all’efficienza e all’ottimizzazione delle prestazioni complessive.In occasione del CID23, CMC presenterà anche il primo Sustainability Report dell’azienda e la roadmap ESG (Environmental, Social, and Governance). Questo documento strategico definisce gli obiettivi e le azioni concrete per garantire un’impronta ecologica sempre più ridotta e un impatto sociale positivo.Nella sessione pomeridiana verrà presentata la gamma completa di macchine per il packaging on demand, inclusi i nuovi prodotti Hybrid Advance e Envelope on demand.Con quest’ultima tecnologia, CMC si conferma il leader indiscusso del packaging 3D, capace di automatizzare l’imballaggio secondario su misura, che si tratti di scatole, sacchetti o buste.CMC si impegna a rimanere all’avanguardia dell’innovazione nel settore del packaging, adottando soluzioni sostenibili e allineate con le esigenze del mercato globale. L’Innovation Day CID23 rappresenta un’occasione preziosa per condividere conoscenze, promuovere la collaborazione e definire insieme ai propri clienti il futuro del packaging e della logistica sostenibile.-logo Cmc Innovation Day-(ITALPRESS).