Coalizione Cosentino, FdI punta forte su Carolina Varchi: è l’assessore indicato dal partito

Gela. La coalizione dell’ingegnere Grazia Cosentino, nel patto largo moderati-centrodestra, formalizzerà il deposito delle cinque liste, domani. L’ex dirigente comunale e i suoi alleati, anche ieri sera, si sono confrontati per gli ultimi aspetti legati alle liste e per delineare un modus operandi rispetto agli assessori da indicare. Uno scossone a sorpresa sembra averlo dato Fratelli d’Italia, che ha già comunque la rappresentanza con il vicesindaco Vincenzo Casciana. Sembrava che il coordinatore cittadino Salvatore Scuvera dovesse essere indicato come potenziale assessore. Pare invece che sia stato proprio lui, a garanzia di tutto il partito e per dare una soluzione di “alto profilo”, a virare sul parlamentare nazionale Carolina Varchi.