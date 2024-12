Cocaina, crack, armi e denaro: tre arresti e sequestro, blitz della guardia di finanza

Gela. I finanzieri del Comando Provinciale di Caltanissetta hanno concluso un’operazione in materia di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, sequestrando oltre 2,5 Kg di cocaina. A seguito di pregresse attività di contrasto al traffico e allo spaccio di droga e grazie ad alcune segnalazioni provenienti da cittadini circa la sicurezza nel quartiere “Albani Roccella”, i militari delle Fiamme Gialle hanno effettuato una serie di controlli specifici, individuando un quarantaquattrenne, trovato in possesso di 2 panetti di cocaina per oltre 2 kg. Le Fiamme Gialle, dopo l’ispezione dell’autovettura in cui è stata rinvenuta la sostanza stupefacente, hanno esteso il controllo a un secondo soggetto, il quale metteva a disposizione il proprio appartamento per il taglio e confezionamento della droga destinata allo spaccio, rinvenendo e sequestrando un Revolver calibro 38 Smith & Wesson illecitamente detenuto, Crack e cocaina per ulteriori 300 grammi. I controlli sono stati estesi anche a un’altra abitazione, dove è stata constatata l’illecita detenzione da parte di un soggetto già sottoposto agli arresti domiciliari, di ulteriori dosi di cocaina e hashish per circa 20 grammi.