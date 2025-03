Cocaina, crack e marijuana in casa, arrestato un pregiudicato

Gela. La Polizia di Stato ha tratto in arresto un pregiudicato 53enne nella flagranza di reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Nel corso di servizi finalizzati alla prevenzione e repressione del traffico e spaccio di droga gli agenti della Squadra Mobile e del Commissariato di Pubblica Sicurezza, con l’ausilio di unità cinofila antidroga della Questura di Palermo, hanno eseguito una perquisizione domiciliare nell’abitazione dell’uomo, del quale non sono state fornite le generalità. All’interno della camera da letto, nascosti in un armadio e in un comodino, sono stati sequestrati 61 grammi di cocaina, 5 di crack e 5 di marijuana; un bilancino di precisione e materiale utilizzato per il confezionamento delle dosi da spacciare. Dopo le formalità di rito, su disposizione del Pubblico Ministero della Procura della Repubblica di Gela, l’arrestato è stato condotto in carcere a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.