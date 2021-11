Cocaina e denaro nella sua auto, a Licata arrestato un gelese: è in carcere

Licata. Trasportava più di cinquecento grammi di cocaina, a bordo della sua vettura. Un gelese quarantaquatttenne è stato arrestato dagli agenti della squadra mobile di Agrigento. Il controllo e il fermo sono scattati in territorio di Licata. Nell’auto, oltre alla droga, c’erano tre telefoni e più di 1.700 euro. La Fiat Panda sulla quale viagigava è stata sequestrata. Il quarantaquattrenne, del quale non sono state fornite le generalità, pare abbia precedenti penali. I poliziotti non escludono che la droga fosse per lo spaccio.