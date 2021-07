Cocaina e hashish, droga anche in casa: ventottenne condannato a quattro anni

Gli agenti trovarono cinquatasette involucri di cocaina, trentadue grammi di hashish, un bilancino di precisione e oltre settemila euro. La difesa, sostenuta dall’avvocato Rocco Cutini, ha scelto di accedere al rito alternativo, anche per evitare pene ancora più pesanti. Il legale ha continuato a mettere in dubbio che l’imputato avesse avviato un’attività di spaccio, come invece ritenuto dagli inquirenti. La droga venne scoperta anche nell’abitazione del ventottenne. Negli scorsi mesi, i giudici di appello di Caltanissetta non hanno dato seguito alla richiesta di sequestro del denaro, accogliendo le indicazioni difensive. Il gup, per la droga, ha ritenuto valide le indicazioni fornite dall’accusa. Il legale dell’imputato pare intenzionato a presentare ricorso contro la condanna.