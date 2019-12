Cocaina e marijuana in casa, obbligo firma per giovane sottoposto a controlli

Gela. Negli scorsi mesi, nella sua abitazione sono stati sequestrati alcuni grammi di cocaina e marijuana. Per il ventottenne Angelo Gagliano, è stata disposta la custodia cautelare in carcere. Il gip del tribunale, adesso, ha accolto l’istanza avanzata dal suo legale di fiducia, l’avvocato Maurizio Scicolone. La misura è stata affievolita, concedendogli l’obbligo di firma. Il legale ha chiesto una modifica, ritenendo affievoliti i presupposti per la detenzione in carcere.