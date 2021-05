Cocaina, hashish e soldi, spaccio in casa: carabinieri arrestano due persone

In totale, sotto sequestro sono finiti più di venti grammi di cocaina e circa sette di hashish. Entrambi, si sono presentati davanti al gip del tribunale di Gela, che ha disposto la revoca dei domiciliari per la donna, che torna in libertà; mentre ai domiciliari sarà sottoposto il trentanovenne, che inizialmente era finito in carcere a Caltanissetta. Entrambi gli arresti sono stati convalidati, come chiesto dai pm della procura.