Cocaina nascosta nel panificio, giudizio per trentaduenne: è stato coinvolto anche nel blitz “Boomerang”

Gela. E’ stato coinvolto nell’inchiesta antidroga “Boomerang”, perché ritenuto vicino a Giacomo Gerbino, presunto organizzatore di un vasto giro di droga. Per il trentaduenne Salvatore Gambino, però, i pm della procura hanno disposto il giudizio immediato per una vicenda parallela a quella dell’inchiesta principale. Nel corso delle perquisizioni condotte dai carabinieri, all’interno del panificio che portava avanti, sono stati trovati circa dieci grammi di cocaina. Gambino, negli scorsi giorni, è comparso davanti al giudice Marica Marino. Il dibattimento nei suoi confronti non è stato ancora aperto, ma dovrà rispondere del possesso della cocaina, che secondo gli investigatori sarebbe da collegare allo spaccio in città. Difeso dagli avvocati Angelo Cafà e Giovanni Lomonaco, sosterrà il giudizio, in attesa che venga fissata l’udienza preliminare del filone d’indagine principale.