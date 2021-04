Cocaina nella sua abitazione, giudizio immediato per un 37enne

Gela. La cocaina è stata scoperta dai poliziotti, a gennaio. Era nella disponibilità del trentasettenne Giacomo Tumminelli, fermato per una serie di controlli predisposti in città. Dopo gli accertamenti, la droga è stata sequestrata anche nella sua abitazione, nascosta nel controsoffitto della camera da letto. I pm della procura hanno chiuso le indagini e ottenuto il giudizio immediato. E’ stato fissato per giugno. In totale, sotto sequestro sono finiti circa trenta grammi di cocaina, che secondo le accuse erano destinati allo spaccio.