Cocaina per lo spaccio, giudizio immediato per un quindicenne: scelto abbreviato

Gela. I pm della procura minorile di Caltanissetta hanno chiuso le indagini e ottenuto il giudizio immediato per un quindicenne gelese. A marzo, durante controlli condotti dagli agenti di polizia, era stato fermato. Gli agenti hanno sequestrato circa sette grammi di cocaina, in suo possesso. La perquisizione è stata effettuata a Niscemi, dove il quindicenne si era recato. Per i pm della procura minorile, la droga era destinata allo spaccio. La difesa, sostenuta dall’avvocato Rosario Prudenti, ha avanzato istanza per il giudizio abbreviato e la messa alla prova.