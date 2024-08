Coco beffa il Venezia nel finale, il Torino passa al “Penzo”

VENEZIA (ITALPRESS) – Nel primo anticipo della terza giornata di Serie A, il Torino batte 1-0 il Venezia al “Penzo” e si regala la vetta provvisoria della classifica. La rete di Coco all’86’ rende piacevole il ritorno in Veneto dell’ex Vanoli. I lagunari affrontano ad armi pari il Torino, meritando tutt’altro risultato, specialmente per quanto creato nella ripresa.

Per quanto riguarda le formazioni, Di Francesco ritrova dal primo minuto il bomber Pohjanpalo, mentre nel Torino debutta il neoacquisto Sosa. Gli indubbi protagonisti del primo tempo sono certamente i due portieri, che si sfidano a distanza a suon di interventi miracolosi. Il primo a salire alla ribalta è Milinkovic-Savic che, nel giro di un minuto, nega due volte la gioia del gol a Nicolussi Caviglia, al debutto con il Venezia: dopo aver deviato in angolo, infatti, un’insidiosa conclusione a giro, il serbo neutralizza anche il successivo rasoterra dell’ex Juve. Al 19° entra in partita anche il Torino e Joronen salva sulla conclusione ravvicinata di Adams. A più riprese Vanoli striglia i suoi giocatori, dimostrandosi insoddisfatto per il giropalla lento e la poca cattiveria sulle seconde palle. Nella ripresa entrambe le squadre provano ad alzare i ritmi: il Venezia si rende pericoloso specialmente in contropiede, mentre il Torino si affida ai cross dalla trequarti. Al 54°, su cross di Vojvoda, Ilic impegna di testa ancora Joronen; quattro minuti più tardi arriva il terzo tentativo della serata di Nicolussi Caviglia, stavolta alto sopra la traversa. La partita rimane equilibrata, ma più sporca dal punto di vista tecnico. Nei venti minuti finali fioccano le occasioni per i lagunari che sembrano poter trovare il gol vittoria da un momento all’altro: nel giro di cinque minuti, Ellertsson e Idzes sprecano due ottime occasioni. Proprio, però, quando la partita sembra indirizzata verso il pareggio, il Torino trova il guizzo vincente all’86°: su angolo di Ilic, Coco segna la rete del 1-0, correggendo in rete la spizzata di Masina. Nonostante la sofferenza e il secondo tempo poco brillante, gli ospiti trovano una vittoria preziosa: i granata coronano così l’ottimo avvio di campionato, salendo in testa alla classifica, in attesa delle altre partite.

– foto Ipa Agency –

(ITALPRESS).