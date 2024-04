Coinvolgimento e passione nel nuovo libro di Maria Grazia Fausciana “L’amore è friabile”

Gela. “L’amore è friabile” è il nuovo libro di Maia Grazia Fausciana che sarà presentato sabato 6 aprile alle 18:30 nella sede del polo universitario Pegaso ubicato nel Palazzo Margherita di corso Vittorio Emanuele.

Un libro che narra la ricerca continua per l’essere umano che vive in cerca dell’amore e si consuma, soffre, per poi magari abbandonarlo quando l’ha catturato. L’ innamoramento, la passione e l’amore, quello vero, reciproco e duraturo, scorrono come all’interno di un cerchio. La protagonista Nala li rincorre, trovandosi più volte sul punto di afferrali senza mai riuscirci.