COLDPLAY, ARRIVA IL NUOVO ALBUM “EVERYDAY LIFE”

MILANO (ITALPRESS) – Esce domani (22 novembre) “Everyday Life”, l’ottavo album dei Coldplay diviso in due parti: Sunrise e Sunset.

Il giorno dell’uscita la band terrà due concerti in diretta streaming su YouTube dalla Giordania. Coldplay: Everyday Life – Live in Jordan si terrà ad Amman e rispecchierà le due metà del doppio album: Sunrise e Sunset. Il concerto Sunrise inizierà alle ore 5 del mattino (ora italiana) e il concerto Sunset seguirà alle ore 15:00. È questa la prima volta che la band si esibisce in Giordania. Il 25 novembre, invece si esibiranno a Londra nel suggestivo scenario del Museo di storia naturale.

Everyday Life è stato prodotto da The Dream Team e vede la partecipazione di ospiti speciali come Stromae, Femi Kuti(musicista nigeriano figlio di Fela Kuti), Tiwa Savage(cantante, compositrice e attrice nigeriana) e Jacob Collier (giovane musicista già vincitore di due Grammy nel 2017), ma molte sono le curiosità di questo nuovo lavoro che è stato annunciato in modo originale, attraverso inserzioni pubblicitarie sulle pagine dei quotidiani di tutto il mondo.

(ITALPRESS).