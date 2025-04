Collegamento San Leo-potabilizzatore, si lavora al progetto esecutivo: attivato iter espropri

Gela. L’indagine concentrata intorno al ciclo idrico territoriale sicuramente ha scosso i vertici delle società toccate dagli approfondimenti investigativi. C’è comunque l’esigenza, soprattutto nel territorio locale, di procedere con gli investimenti per rafforzare la portata idrica, evitando nuove emergenze. La prossima settimana, in municipio, è in programma una riunione del tavolo permanente appena avviato. Si farà il punto della situazione, in presenza dell’amministrazione comunale, di esponenti di maggioranza e opposizione e appunto dei riferimenti delle società del ciclo idrico. Siciliacque ha in essere, intanto, il progetto esecutivo per realizzare l’acquedotto di collegamento tra il serbatoio San Leo e il potabilizzatore. L’iter sta andando avanti.