Collegamento tra l’area portuale e l’asse stradale, il progetto negli accordi quadro Zes

Gela. Al momento, è l’unico vero progetto da attuare attraverso il sistema della Zona economica speciale che riguarda il territorio locale. Si tratta dei lavori per i collegamenti tra l’area portuale e l’asse stradale. Il commissario della Zes della Sicilia orientale Alessandro Di Graziano, mesi fa, ne parlò direttamente con il sindaco Lucio Greco e con l’amministrazione comunale. Ora, Invitalia, per conto della Zes della Sicilia orientale, ha attivato la procedura per l’accordo quadro, che dovrebbe consentire di affidare le attività tecniche, la progettazione e fino ai successivi lavori. Il totale stimato per tutti gli accordi quadro è di circa cento milioni di euro, con fondi Pnrr. Oltre che per Gela, lo stesso intervento è previsto per l’area portuale di Licata. Sono inoltre ricompresi progetti per altri territori.