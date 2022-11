Collegamento tra l’area portuale e l’asse stradale, progetto Zes: convenzione in giunta

Il sindaco Lucio Greco, mesi fa, ebbe un confronto con Di Graziano, che in città partecipò ad un incontro pubblico con gli imprenditori. E’ necessario però che la Zes inizi a prendere consistenza, nonostante i dubbi che ancora aleggiano per l’area Nord2 dell’ex Asi, che è uno dei punti più discussi dell’intera impalcatura della Zona economica speciale locale. Il progetto dei collegamenti tra le aree portuali e l’asse stradale si inserisce in una visione più ampia, per il rilancio della portualità. Su questo fronte, come ha già riferito il presidente dell’Autorità portuale Pasqualino Monti, in città bisognerà colmare un gap enorme, dopo decenni di totale fermo.