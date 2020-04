Colletta dei vigili urbani, acquistati prodotti per l’infanzia e dati in beneficenza

Gela. Gli atti di solidarietà si stanno moltiplicando a vista d’occhio in città. L’ultimo in ordine di tempo arriva dal comando di polizia municipale. Tutti i vigili, compresi gli amministrativi, hanno avviato una raccolta di alimenti e prodotti per la prima infanzia da donare alle famiglie in difficoltà.

Sabato mattina un gruppo di agenti ha acquistato con i soldi raccolti la spesa che sarà donata quest’oggi alle associazioni di volontariato che in queste settimane difficili stanno dando una mano d’aiuto concreta a tante famiglie bisognose.