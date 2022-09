Collura di nuovo dirigente, guiderà l’unità speciale Pnrr: Greco ha scelto l’architetto

Gela. Nel post voto, il sindaco Lucio Greco si troverà davanti a più buste chiuse, dalle quali dovrà estrarre le soluzioni politiche migliori per salvaguardare la sua amministrazione comunale. In tempo di scelte, una l’ha già fatta. L’architetto Antonino Collura, che a luglio si era congedato dal ruolo di dirigente, causa “svista” degli uffici finanziari, ritorna a ricoprire la carica. E’ stato scelto dal sindaco come nuovo dirigente dell’unità speciale del Pnrr. In sostanza, Collura riprenderà da dove aveva lasciato, occupandosi dei progetti e dei programmi di finanziamento che allo stato sono una delle voci più importanti nella “missione” istituzionale della giunta Greco. Il sindaco e gli assessori hanno voluto costituire l’unità speciale e Collura ha partecipato alla procedura pubblica di selezione. In totale, in municipio sono pervenute tre domande. Per Greco, il profilo giusto è quello dell’architetto, che già coordinava anche l’Autorità Urbana in un capitolo strategico per i finanziamenti come quello di “Agenda Urbana”. I titoli e l’esperienza acquisita hanno convinto Greco e la soluzione del “rientro” sembrava già abbondantemente prevedibile. In questo periodo, l’incarico è stato affidato al segretario generale Loredana Patti, che si è occupata dell’Autorità Urbana. Con il rientro di Collura, dovrebbe ripartire a pieno regime il lavoro sui fondi e sui progetti. Intorno all’unità speciale Pnrr, inoltre, dovrebbe ruotare un gruppo di professionisti e funzionari, destinato solo ad occuparsi di finanziamenti, bandi e progetti, per accedere agli stanziamenti del Pnrr, continuando a coordinare tutti gli altri programmi.