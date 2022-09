Colpaccio per il Melfa’s Gela Basket: ufficiale lo svizzero Mattia Cafisi

Gela. Gran colpo per il Melfa’s Gela Basket, che inizia il proprio mercato con il botto. Il primo colpo è lo svizzero Mattia Cafisi, playmaker classe 1997, con esperienze in Serie A Svizzera, dove ha militato con i Lugano Tigers, e negli USA, dove ha militato nella Sunrise Christian Academy, nelle Junior Colleges del Central Arizona College e del Frank Phillips College, e nella Wayland Baptist University.

Tanta esperienza dunque in questo giocatore, su cui la società ripone tanta fiducia, per fare bene in questa stagione dove, con la riforma dei campionati, non ci saranno retrocessioni. Riconfermati intanto il lungo 2006 Issa Fomba, l’head coach Salvatore Bernardo e il generale manager Giovanni Di Buono. Tra i volti nuovi anche l’assistant coach della C Gold ed head coach dell’Under 17 e Under 15 Ernesto Savarese.