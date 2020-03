Colpi in appartamento a Caposoprano e in centro storico, condanna giovani: deciderà Cassazione

Gela. Due colpi in appartamento, a Caposoprano e in centro storico, sono costati la condanna al ventiseienne Rosario Lignite e al ventunenne Gaetano Romano. Vennero portati via oro e denaro, per un totale di quasi trentamila euro, almeno in base a quanto ricostruito dai poliziotti del commissariato e dai pm della procura. Sia il gup del tribunale che i giudici della Corte d’appello hanno emesso sentenze di condanna. Tre anni e quattro mesi a Lignite e due anni e dieci mesi per Romano. Dopo l’arresto, ammisero le responsabilità. Il legale di difesa, l’avvocato Carmelo Tuccio, ha depositato i ricorsi in Cassazione. Saranno i giudici romani a pronunciarsi e la difesa sembra puntare ad una pronuncia che possa in parte ridurre l’entità delle contestazioni.