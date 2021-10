Colpo a sorpresa di Greco, il sindaco ha chiesto le dimissioni a tutti gli assessori

Gela. Nel tardo pomeriggio di oggi, come abbiamo già riportato, il sindaco ha convocato tutta la sua maggioranza. Greco, però, si presenterà davanti ai suoi consiglieri con le lettere di dimissioni di tutti gli assessori. Pare che nella tarda mattina di oggi, abbia comunicato a tutti gli esponenti della giunta l’intenzione di azzerare. Si è complimentato con i suoi assessori per il lavoro fatto fino ad oggi, ma entro le 16 devono presentare le lettere di dimissioni. Probabilmente, è il gesto forte che potrebbe rimescolare tutte le carte, nel tentativo di arrivare ad un rilancio vero dell’azione amministrativa e di quella politica della maggioranza, che da settimane è bloccata da una crisi interna, che non trova soluzioni. Difficilmente, ci sarà un completo azzeramento, ma sicuramente qualche volto in giunta potrebbe cambiare.