Coltellate ad ambulante, perito sentito su stato mentale Saponetto: chiuso incidente probatorio

Gela. E’ detenuto per aver accoltellato un ambulante di frutta e verdura, nella zona di San Giacomo. In settimana, per il trentunenne Maurizio Saponetto si è chiuso l’incidente probatorio. E’ stato sentito il perito incaricato di valutare il suo stato mentale. L’esito della relazione potrebbe incidere sulle decisioni dei pm della procura che gli contestano il tentato omicidio. Pare che Saponetto abbia aggredito l’ambulante perché non avrebbe gradito la risposta dell’uomo alla sua richiesta di avere pochi euro. Avrebbe usato la lama per colpirlo. Il ferito è stato poi trasferito in ospedale e sottoposto ad interventi chirurgici. L’incidente probatorio disposto dal gip è servito per acquisire elementi ulteriori anche rispetto ad altri procedimenti in corso che riguardano proprio il trentunenne. In passato, era già stato in cura in strutture specialistiche ma nell’ultimo periodo sembra che non assumesse più i farmaci.