Coltellate ad un ambulante, perizia sullo stato mentale di Saponetto: sarà affidato incarico

Una verifica sulle sue condizioni mentali che potrebbe incidere anche su altri procedimenti avviati dai pm. Già in passato, Saponetto era stato in cura in strutture specializzate. Pare che nell’ultimo periodo non seguisse alcuna terapia e i suoi atteggiamenti si sarebbero fatti sempre più aggressivi, fino all’alterco di San Giacomo, conclusosi con le coltellate. Già il difensore, in fase di interrogatorio di garanzia, aveva preannunciato l’intenzione di richiedere una perizia. Saponetto è attualmente detenuto.