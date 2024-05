Coltellate ad un ambulante, pm: “Saponetto ha colpito ma non era capace di intendere e volere”

Gela. Feri’ gravemente un ambulante di frutta e verdura, che poco prima aveva detto di no ad una richiesta di pochi euro. Per il trentunenne Maurizio Saponetto è stato chiesto il riconoscimento dell’incapacità di intendere e di volere. L’accusa è di tentato omicidio. La perizia specialistica ha confermato e questa mattina, a conclusione della requisitoria, il pm Dina Aletta ha ribadito che l’imputato non era in condizione di comprendere ciò che stava accadendo. “Ha confessato ed è stato fermato quasi in flagranza di reato, aveva due coltelli a serramanico e segni evidenti”, ha spiegato il pm.