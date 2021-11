Coltellate al padre della compagna, “operaio fu provocato”: condanna a 3 anni e 4 mesi

Venezia. L’operaio gelese Giacomo Ascia fu provocato dal padre della compagna. La condanna è stata pronunciata dal gup del tribunale di Venezia, ma di entità decisamente inferiore a quella della richiesta della procura. Il pm, al termine della requisitoria, ha concluso per la condanna a sei anni e quattro mesi di detenzione, ritenendo che Ascia abbia colpito con una lama il quarantasettenne, padre della compagna, con l’intenzione di uccidere. Il giudice dell’udienza preliminare, al termine del rito abbreviato, ha invece accolto, in parte, la ricostruzione difensiva. E’ stato confermato il tentato omicidio, ma con il riconoscimento della provocazione, indicata dal difensore dell’operaio gelese, l’avvocato Rocco Cutini. Inoltre, il giudice ha concesso le attenuanti. Nel dispositivo finale, la condanna è a tre anni e quattro mesi di detenzione. L’aggressione, durante la quale spuntò un coltello, si verificò lo scorso anno, a Mestre. Ascia colpì il padre della compagna, al culmine di diversi dissidi. Dopo l’arresto, spiegò di aver agito per difendersi, perché aggredito dall’uomo, che si è costituito parte civile, con il legale Matteo Giacomazzi, che ha insistito per la condanna. Anche il perito, sentito in aula, ha parlato di una volontà di uccidere da parte di Ascia.