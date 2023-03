Combattente gelese fu deportato in Germania, eredi chiedono risarcimento: aperto il giudizio

Gela. Il suo caso è tra i sessantadue sul tavolo del giudice civile del tribunale di Roma. Si tratta di un ex combattente gelese che nel corso della Seconda guerra mondiale fu fatto prigioniero in Grecia e poi deportato in Germania, fino alla conclusione del conflitto bellico. E’ ormai deceduto ma gli eredi, attraverso l’avvocato Giuseppe Ventura, hanno deciso di citare la Repubblica tedesca per chiedere un risarcimento. Il combattente venne catturato, deportato, sottoposto ai lavori forzati e ad ogni tipo di vessazione. La normativa in materia consente ancora di poter attivare azioni risarcitorie, da parte degli eredi. Il giudice del tribunale capitolino, oggi, ha rinviato in vista della successiva decisione. I legali dello Stato tedesco hanno eccepito la prescrizione. Ventura ha ribadito che, sulla base di una decisione della Corte di Cassazione a sezioni unite, le azioni per risarcimenti legati a crimini di guerra non si prescrivono.